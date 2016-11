Automobilist rijdt zonder rijbewijs en met drugs door Haarlem

HAARLEM - Op de Zomervaart in Haarlem is donderdagavond een 21-jarige automobilist aangehouden. De Haarlemmer was in het bezit van drugs en beschikte niet over een geldig rijbewijs.

Door Jan Balk - 4-11-2016, 11:49 (Update 4-11-2016, 11:52)

De verdachte werd rond 20:45 uur gespot en aan de kant gezet omdat bekend is dat hij niet over een geldig rijbewijs beschikt. In het opbergvakje van een portier zag de politie vervolgens een bolletje harddrugs, vermoedelijk cocaïne, liggen.

Er werd nog een zakje met ongeveer tien gram harddrugs aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen.