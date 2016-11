Ontslag bij Frans Hals: Museumcollega’s stonden perplex

HAARLEM - De ontslagen medewerkster van het Frans Hals Museum is kapot van de zaak. Ze vindt dat ze het beleid van directeur Demeester niet heeft gedwarsboomd. Ze noemt zichzelf loyaal. Mensen om haar heen stonden perplex door het gebeurde, de opschudding zou groot zijn geweest.

Door Jaap Timmers - 4-11-2016, 8:00 (Update 4-11-2016, 8:00)

Aanvankelijk stelde de directie het hoofd collecties voor om ‘in overleg’ uiteen te gaan. Zij wees dat voorstel af. Daarop volgde de ontslagprocedure via de kantonrechter, die bepaalde dat het museum in zijn recht stond in...