Ontslag voor hoofd collecties Frans Hals Museum

HAARLEM - Het Frans Hals Museum heeft het hoofd collecties ontslagen. Als reden geeft de museumdirectie ’disfunctioneren’ op.

Door Jaap Timmers - 4-11-2016, 8:00 (Update 4-11-2016, 8:00)

Haar wachtgeld, dat in de tonnen zou lopen, is onderwerp van discussie tussen de gemeente Haarlem en het museum. Cultuurwethouder Jur Botter van Haarlem is van mening dat het geld moet worden opgebracht door het museum zelf en niet door de gemeente Haarlem, zei hij gisteren tegen de krant.

Op 17 november dient nog een rechtszaak over deze kwestie. Het ontslag van de topvrouw werd in het voorjaar bekrachtigd door de kantonrechter, nadat een poging om in wederzijds overleg uit elkaar te gaan, was gestrand.

De kwestie leidde tot hevige reacties bij medewerkers. De medewerkster is er kapot van.

De leidinggevende, die een sleutelfunctie bekleedde in het beheer en het behoud van kunstwerken, had hier een lange staat van dienst (15 jaar) en was naar verluidt een gewaardeerde kracht, maar onder de nieuwe directie kwam er verandering in hoe ze door de directie werd beoordeeld.

Museumdirecteur Ann Demeester wil het ontslag niet verder toelichten. „Het is in deze wereld een code dat je niet met modder gooit.” Op de vraag of de betrokkene gefraudeerd heeft of museumstukken schade heeft toegebracht, antwoordt Demeester ontkennend. Ze spreekt tegen dat het conflict verband houdt met verschillen van karakters.