Kopers Vijverpark Overveen leggen zich niet neer bij wijziging ontwerp

am Impressie van het appartementencomplex met er tegenover de woningen van de protesterende bewoners.

BLOEMENDAAL - Toekomstige bewoners van Vijverpark Overveen overwegen bezwaar aan te tekenen tegen het ontwerp van een hoekgebouw in de nieuwbouwwijk. ,,We onderzoeken momenteel hoe sterk we juridisch staan’’, aldus bewoner André van Diepen.

Door Margot Klompmaker - 4-11-2016, 9:00 (Update 4-11-2016, 9:38)

Het gaat om de bouw van een wit 'Venetiaans palazzo’ met vijf verdiepingen en een kroonlijst. Absoluut niet passend in de kleinschalige bebouwing van Overveen, vinden de overige bewoners van het terrein. Bovendien is het ontwerp volgens hen niet conform de afspraak. Die ging uit van een gebouw...