Zandvoort wil 'nee' tegen windmolens in Kustpact

Archieffoto

ZANDVOORT - Een ‘nee’ tegen windmolens pal voor de kust zou onderdeel moeten zijn van het zogeheten Kustpact tussen onder meer gemeenten, provincie, terreinbeheerders en milieugroeperingen.

Door Richard Stekelenburg - 3-11-2016, 10:27 (Update 3-11-2016, 11:50)

Met die boodschap gaat de gemeente Zandvoort opnieuw de onderhandelingen over het pact aan, dat naar verwachting eind deze maand door de betrokken zal worden ondertekend. Dat is de uitkomst van een raadsbreed aangenomen motie woensdagavond na afloop van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

Volgens de Zandvoortse gemeenteraad is het ‘vreemd’ dat in het pact zoals dat...