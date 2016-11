Oost ter Hout heeft kwaliteit onderwijs weer op orde

HAARLEM - Bij de Praktijkschool Oost ter Hout is de kwaliteit van het onderwijs weer op orde. De inspectie plaatste de school in november 2015 onder verscherpt toezicht maar gaf de school in oktober het basisarrangement terug.

Door Anouk Kragtwijk - 2-11-2016, 18:31 (Update 2-11-2016, 18:31)

Kritiekpunt van de inspectie was dat Oost ter Hout specifiekere plannen moest maken voor de school, de lessen en de leerlingen. Hoe die plannen uitpakten moest ook beter geëvalueerd worden. De inspectie wilde daarnaast dat de school beter monitorde waar de leerlingen na de school terecht kwamen en in hoeverre ze een baan hadden. De leerlingen op Oost ter Hout hebben moeite met leren en de belangrijkste taak voor een praktijkschool is hen voor te bereiden om mee te kunnen meedraaien in de maatschappij.

De schoolleiding pakte de kritiekpunten aan. Het leerlingvolgsysteem werd verbeterd waardoor leerlingen specifieker kunnen worden begeleid tijdens hun stage. Ook organiseerde het team terugkomavonden voor oud-leerlingen en kregen leerlingen en ouders een enquête voorgeschoteld over de onderwijskwaliteit van en op school. Daar trok de schoolleiding haar conclusies uit. Sinds dit schooljaar besteden ze op Oost ter Hout nog meer aandacht aan vrijetijdsbesteding zoals sporten legt directeur Frits Roemers uit. ,,Deze leerlingen moet iets meer gestimuleerd worden om voor zichzelf te zorgen.’’ Daarnaast geven de leraren op school meer huiswerk. ,,Dat wilden de leerlingen zelf.’’

Roemers vindt het waardevol dat de inspectie kritisch heeft gekeken. ,,Ons onderwijs is nu sterk verbeterd.’’