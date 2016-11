Top Sint Jacob verdient goed geld

HAARLEM - De top van de Haarlemse zorginstantie Sint Jacob verdient goed geld. Anitra Louwers, voorzitter van de raad van bestuur, spant de kroon met een salaris van 213.000 euro.

Dat is meer dan volgens de Wet Normering Topinkomens is toegestaan. Het maximumbedrag is voor functionarissen in de publieke sector ruim 170.000 euro.

Zij zit volgens de jaarstukken van Sint Jacob in een overgangsregeling. Over 2015 was haar salaris een fractie lager dan in 2014, dat bedrag was namelijk 216.000 euro.

Louwers is het...