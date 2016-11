Meer bezoekers bij Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem

HAARLEM - De bezoekersaantallen van het Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem trekken langzaam maar zeker weer aan. In september kwamen er bijna vierhonderduizend bezoekers, een aantal dat in de afgelopen jaren niet meer werd gehaald.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 2-11-2016, 18:20 (Update 2-11-2016, 18:20)

Dat blijk uit een recente bezoekersanalyse die in de opdracht van de winkeliersvereniging is uitgevoerd. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar groeide het bezoekersaantal zelfs met ruim 16 procent. Terwijl in de tussentijd het filiaal van V&D in Schalkwijk de deuren sloot.

In september kwamen er ruim 393.000...