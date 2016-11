Spookfietsster klapt op snorscooter op de Rijksstraatweg in Haarlem

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt nadat ze met haar fiets tegen een snorscooter was geklapt in Haarlem-Noord. De vrouw reed in tegengestelde richting op het fietspad langs de Rijksstraatweg toen het even voor half negen mis ging.

Een jongen op een snorscooter zag de fietsster te laat en klapte er tegenaan. Beide personen kwamen vervolgens hard ten val.

De vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg.

De jongen op de snorscooter is nagekeken, maar hoefde niet mee. De politie heeft de gegevens van beide partijen genoteerd en heeft het ongeval in onderzoek.