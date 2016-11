Bloemendaal maakt werk van afval

Meer tariefsverschil tussen een grote en kleine afvalcontainer.

BLOEMENDAAL - De gemeente Bloemendaal wil het scheiden van afval verbeteren, maar zonder de burger op kosten te jagen. Daartoe heeft het college van B en W een actieplan gelanceerd.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 2-11-2016, 9:00 (Update 2-11-2016, 9:00)

Wethouder Richard Kruijswijk vindt dat er er te weinig afval wordt gescheiden. Momenteel wordt 65 procent van het totale afval apart ingeleverd. Toch zitten er nog te veel bruikbare stoffen in het restafval, constateert Bloemendaal. Het streven is restafval terug te brengen tot maximaal 100 kilo in 2020 en het afval voor...