Opvang daklozen kost tonnen meer

HAARLEM - De opvang van daklozen kost Haarlem dit jaar alleen al tonnen meer dan is begroot. Dat komt omdat in de Spaarnestad en omliggende gemeenten geldt dat niemand hier op straat hoeft te slapen.

Door Annalaura Molducci - 2-11-2016, 7:00 (Update 2-11-2016, 7:00)

Voor dit jaar stevent Haarlem af op een tekort van 319.744 euro, in 2017 is het tekort 274.027 euro. Ook omliggende gemeenten moeten dieper in de buidel tasten voor daklozenopvang omdat Haarlem deels fungeert als centrum-gemeente voor IJmond, Haarlemmermeer en kleinere gemeenten als Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

