Moeder: ’Wat als mij iets overkomt?’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Jesse tussen Daan, Jan Peter en Paulien.

HAARLEM - Van jongsafaan wist Paulien van Waarde (nu 41) een ding zeker. Als er een geroepen is voor het moederschap, dan is zij het. ,,Ik had een relatie tussen m’n 31ste en 34ste, en die ging voorbij. Dan valt je toekomstdroom in scherven.’’

,,De klok tikt door. Mijn ouders wilden wel helpen bij het bekostigen van het invriezen van eicellen - een kostbare zaak. Ik had ook een gesprek met mijn broer. ’Pluis’ (mijn bijnaam)’, zei hij, ’Waarom ga je het...