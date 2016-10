Historisch moment voor manege Hillegom

Foto United Photos/Ron Pichel Bob Koopman, Marian Koopman, Pieter Versteege en Jeroen Verheijen: een historisch moment.

HILLEGOM - Een historisch moment, noemt wethouder Jeroen Verheijen de ondertekening van de overeenkomst over de verhuizing van manege Hillegom. Het is eigenaresse Marian Koopman aan te zien dat daar geen woord van overdreven is. Ze is zichtbaar geëmotioneerd als ook zij haar handtekening zet.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 31-10-2016, 18:23 (Update 31-10-2016, 19:00)

Al zijn Marian, zoon Bob en hijzelf altijd wel in deze goede afloop blijven geloven, verzekert haar partner Pieter Versteege. ,,We hebben wel momenten gehad dat dat geloof in een dipje zat.’’ Maar wat wil je als...