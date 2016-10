Kunstlijn Haarlem kijkt over morgen heen

HAARLEM - Het is aftellen geblazen tot het begin van Kunstlijn Haarlem 2016. Vrijdagavond om acht uur wordt in de Vishal aan de Grote Markt in Haarlem door wethouder Jur Botter en Kunstlijn-directeur Joke Breemouer het officiële startsein gegeven voor de oudste en grootste gratis atelierroute van Nederland.

Door Leontien van Engelen - 31-10-2016, 15:42 (Update 31-10-2016, 15:43)

Na de opening is het tijd voor het eerste Kunstlijn Bal Masqué bij Gather in de kelder van het voormalige V&D-gebouw, aanvang 21.30 uur.

Thema van de deze 31e editie van de Kunstlijn is Over Morgen. Toekomst, innovatie, de blik vooruit en de dag na morgen zijn door deelnemende de kunstenaars bij de kop genomen.

In de bijlage die dinsdag 1 november bij de papieren editie van zowel Haarlems Dagblad als de IJmuider Courant zit, wordt door verschillende exposanten en curatoren een tipje van de sluier opgelicht waarmee zij het komende weekeinde de kunstliefhebbers proberen te verrassen. Het is een kleine greep uit het aanbod dat te zien is op 200 locaties in Haarlem en omliggende plaatsen waar ruim 300 kunstenaars exposeren. Sommige exposities lopen langer door dan het Kunstlijnweekeinde van 4, 5 en 6 november. Handige plattegronden in deze bijlage wijzen de weg richting de ateliers, galeries, musea en andere, soms verrassende, plekken waar kunst te bekijken en te beleven is.

Op www.kunstlijnhaarlem.nl is het laatste nieuws te lezen dat niet meer in de bijlage kon worden verwerkt. Ook zijn daar handige wandel- en fietsroutes te vinden langs de Kunstlijn.