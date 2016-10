De juiste tijd is een kwestie van afspraken

Archieffoto De Greenwich meridiaan in Londen, ijkpunt voor de tijd

HAARLEM - Afgelopen weekend gingen alle klokken weer achteruit. Europa ging terug naar wintertijd, veelal Midden-Europese tijd. Op school leerden we dat om 12 uur ’s middags de zon op zijn hoogtepunt staat.

Feitelijk loopt in Haarlem de tijd die de klok aangeeft ’s winters op de Grote Markt gemiddeld 41 minuten en 27 seconden voor op zonnetijd. In de zomer is het verschil 101 minuten en 27 seconden.

Tot de negentiende eeuw werd de klok geijkt aan de hand van zonnewijzers. In Haarlem was het daardoor 59 seconden vroeger dan in Amsterdam. Doordat de aarde niet alleen om zijn as, maar ook om de zon draait, staat de klok echter niet na 24 uur weer op zijn hoogtepunt.

Ook een goed lopende klok liep daardoor steeds voor of achter. In de negentiende eeuw werd daarom overgegaan op een gemiddelde, de middelbare tijd. Het Haarlemse stadsbestuur voelde echter niets voor zulke gekkigheid en hield vast aan de zon.

Doordat Amsterdam moderner was en voor middelbare tijd koos, liepen in 1832 de Amsterdamse klokken in februari een kwartier voor op de Haarlemse, in november een kwartier achter. In hun boek over de eenwording van Nederland wijzen Knippenberg en De Pater erop dat zulke tijdsverschillen voor diligences, het snelverkeer van die tijd, onwerkbaar waren.

De minister vond daarom in 1835 dat steden op middelbare tijd over moesten gaan, iets waarmee de Friese en Hollandse steden instemden. Vijfentwintig jaar en een transportrevolutie later bleek dit voor de trein en telegraaf niet afdoende. Zij voerden in 1858 spoortijd in, en kozen daarvoor de middelbare Amsterdamse tijd.

De schaal van het transport werd echter Europees en de spoorwegmaatschappijen gingen onder druk van de Duitse spoorwegen in 1892 over op Greenwich Mean Time. Hierdoor werd het verschil met de Duitse spoortijd precies een uur.

Nederland kreeg te maken met verschillende tijden. De lokale tijd die op het platteland en door trammaatschappijen werd gehanteerd, de Amsterdamse tijd gangbaar in grotere gemeentes, en de tijd van Greenwich. Hier en daar werd voor Midden-Europese tijd gekozen. Maar er waren ook plattelandsgemeentes waar het tijdsverschil totaal niet speelde omdat er geen klok was.

De gevolgen waren aanzienlijk. Zo vertrok de stoomtram Haarlem-Leiden in 1892 volgens een tijdschema in Amsterdamse tijd, maar hielden de spoorwegen en het postkantoor Greenwich aan. Welke tijd de Tram-Omnibus-Maatschappij Haarlem-Overveen-Bloemendaal hanteerde, werd niet aangegeven, wat doet vermoeden dat deze transportonderneming lokale tijd gebruikte. Sommige mensen hadden dan ook drie horloges met verschilende tijden.

Totdat de overheid begin 20e eeuw ingreep. Na een vermoeiende discussie over Greenwich of Midden-Europese Tijd werd in 1909 Amsterdamse tijd de wettelijke tijd. Daarmee week Nederland 40 minuten en 28 seconden af van Midden-Europese tijd. Pas in 1937 werd dat verschil afgerond op 40 minuten.

Dat Nederland momenteel Midden-Europese en geen West-Europese Greenwich tijd kent, komt door de Duitse bezetter. Op 16 mei 1940, daags na de capitulatie, werd de klok gelijkgesteld met die in Duitsland.