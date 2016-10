Manpadslaan gaat overnieuw

Het Manpadslaangebied.

HEEMSTEDE - Het Manpadslaangebied gaat een grote rol spelen bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Juist tijdens de verkiezingscampagnes moeten er knopen worden doorgehakt over de toekomst van het groengebied tussen de Herenweg en de Leidsevaart.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 31-10-2016, 16:07 (Update 31-10-2016, 16:07)

In ruil voor deelname aan het college kreeg D66 van VVD en CDA in het nieuwe collegeakkoord de ruimte om nog eens opnieuw naar het Manpadslaangebied te kijken. De Democraten hebben zich van meet af aan verzet tegen de bouw van villa’s in het gebied. Volgens...