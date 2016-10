Kerstavond wintereditie Jazz & More

HAARLEM - Haarlem krijgt dit jaar op kerstavond een speciale wintereditie van Haarlem Jazz & More op de Grote Markt. De eerste aflevering wordt gekoppeld aan de kerstnachtdienst in de Grote Kerk en de kerstsamenzang.

Door John Oomkesj.oomkes@hollandmediacombinatie.nl - 31-10-2016, 8:49 (Update 31-10-2016, 8:49)

Koppeling samenzang Grote Markt

Over deze opzet is overeenstemming bereikt met alle partijen: festivalorganisator Martijn Bevelander, de gemeente Haarlem, de marktkooplieden en de kerkvoogdij.

De bedoeling is dat dit samenspel van activiteiten op kerstavond van start gaat om 19 uur met een aan de feestdagen aangepaste muzikale programmering. De traditionele kerstnachtdienst neemt dan het estafettestokje vanaf 23 uur over, zowel in de Grote Kerk, als via grote schermen buiten de Oude Baaf ook op de Grote Markt. Direct aansluitend is er dan de kerstsamenzang op de Grote Markt.

Festivalorganisator Martijn Bevelander had aanvankelijk de wintereditie van zijn succesvolle Haarlem Jazz & More zowel op 23 als 24 december op de Grote Markt willen presenteren. ,,Voor die aanpak voelden de afdeling economische zaken van de gemeente en de marktmensen niet veel. Daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ook het stadhuis wordt tot vlak voor kerst gebruikt voor bruiloften.’’

De partijen zijn verheugd dat er een compromis uit de bus is gekomen, waar iedereen mee kan leven. Bevelander: ,,Het gaat ook dit keer lukken om een flink podium en een ontmoetingsplek op te bouwen.’’