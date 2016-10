Kunstlijn: Cora Verhoog is gek van de maan

Foto United Photos/Paul Vreeker ,,Ik heb iets met het nutteloze van het object aan de donkere hemel’’.

HAARLEM - In aanloop naar de Kunstlijn 2016, die op 2, 3 en 4 november in Haarlem en omliggende plaatsen gehouden wordt, besteden we extra aandacht aan deelnemende kunstenaars. Met losse verhalen, deze keer aandacht voor Cora Verhoog,maar ook via de speciale Kunstlijnbijlage die 1 november bij de papieren krant zit.

Door Nuel Gieles - 31-10-2016, 8:47 (Update 31-10-2016, 8:47)

,,Noem mij maar gek van de maan”, zegt keramiste Cora Verhoog. ,,Als kind was ik al gefascineerd door het schijnsel van die planeet.’’

,,Voor mijn gevoel kun je die betrokkenheid bij de...