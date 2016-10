IJzer en draad der zendamateurs

Foto United photos Rob van Wieringen Jos en Daan Tervoort doen handige dingen.

HaarlemVoor de leek zijn het een hoop stukjes ijzer en draadjes die de hoofdrol opeisen in het clubhuis van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs. Voor de zendamateurs zelf is het hun lust en hun leven.

Door Frenk Klein Arfman - 30-10-2016, 18:47 (Update 30-10-2016, 18:47)

Jos Disselhorst (67) heeft van wat lege tonijnblikken en wat draadjes een zender gemaakt. Maar waarschijnlijk zou hij net zo makkelijk een zender kunnen maken van een triangel of twee roestige lepeltjes. Vroeger was hij instrumentmaker, maar sinds 1974 zendamateur. Hij is een van de aanwezigen deze...