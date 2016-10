Patronaat is voor even spookhuis

United Photos/Elisabeth Beelaerts Bijna alles kan bij het Halloweenfeest, als er maar bloed, magie of botten bij komt.

HAARLEM - Dat Halloween ook bij ons steeds populairder wordt, werd zaterdagavond duidelijk in het Patronaat, dat stijf was uitverkocht voor het feest waarbij de kostuums niet bloederig genoeg kunnen zijn.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 30-10-2016, 17:53 (Update 30-10-2016, 17:53)

Het Patronaat heeft iets weg van een spookhuis. Er staat een bewegende pop van Hannibal Lector, de kannibalistische moordenaar uit de film ’Silence of the Lambs’, er hangen spoken aan het plafond en de draaitafels in zowel de grote als de kleine zaal zijn versierd met schedels met rode ogen en...