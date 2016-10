Adieu de Koepel met drukbezocht diner

Foto United Photos/Rob van Wieringen Verbroedering tijdens het diner waarmee afscheid wordt genomen van De Koepel.

HAARLEM - Met een feestelijk diner is vrijdagavond gevierd dat de Koepel als vluchtelingenopvang sluit. Aan tientallen tafels in de voormalige kerk aan de Amsterdamstraat werd gegeten en gedronken door ruim honderd vluchtelingen, en vrijwilligers van Hotel de Koepel. Ook burgemeester Jos Wienen was aanwezig en roemde de opvang in Haarlem.

Door Paul Lipsstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 29-10-2016, 8:24 (Update 29-10-2016, 8:24)

In de vooravond stroomt de ruimte vol, terwijl schalen brood op de tafels worden geplaatst. Glaasjes wijn en frisdrank, en hier en daar een ’nulpuntnulbiertje’, zoals Michel Luitze van Hotel de...