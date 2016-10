Irritatie over geheim leasecontract

De collegeauto.

HAARLEM - In de Haarlemse politiek is ergernis ontstaan over de geheimhouding rond de college-auto. VVD-raadslid Jeroen Boer en SP’er Frits Garretsen nemen geen genoegen met de mededeling dat raadsleden het leasecontract met Spaarnelanden niet mogen inzien.

Door Arthur de Mijttenaere - 31-10-2016, 9:00 (Update 31-10-2016, 9:00)

VVD’er Boer meldt dat de beantwoording van eerder door hem gestelde vragen ’zeer teleurstellend te vinden’. Hij wilde eerder het naadje van de kous weten over de collegeauto, die door Spaarnelanden is aangeschaft en daar ook in onderhoud is. Het college geeft als argument om...