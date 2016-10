Man gepakt na inbraak in boot in Haarlem

Foto: Archief Politie

HAARLEM - In een in het water bij de Kampersingel gelegen boot heeft donderdag een inbraak plaatsgevonden. Een man is later aangehouden.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 10:41 (Update 28-10-2016, 10:41)

De inbraak vond rond 15:00 uur plaats. Dankzij een getuige kon de inbreker op heterdaad betrapt worden.

De man bleek ook nog eens in het bezit te zijn van een eerder in Haarlem gestolen snorscooter. De verdachte zit vast.