Wordt Piet minder bruin of niet?

HAARLEM - Wordt Zwarte Piet nog minder bruin en krijgt hij alleen maar roetvegen of blijft alles hetzelfde? Het Haarlemse Sinterklaascomité roept de NPO op snel met duidelijkheid te komen. ,,De spanning loopt op, we weten niet waar we aan toe zijn.”

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 27-10-2016, 17:07 (Update 27-10-2016, 17:21)

Marc Schultheis van het bestuur Haarlemse Sinterklaasintocht riep deze week in de media al op tot meer duidelijkheid zodat ook de honderd pieten in Haarlem weten hoe ze er tijdens de intocht uit moeten zien.

Hij is telefonisch niet bereikbaar maar...