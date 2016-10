Failliet Perida krabbelt overeind

HAARLEM - Meubelfabriek Perida in Vijfhuizen, die afgelopen zomer failliet ging, gaat in afgeslankte vorm verder in de Rutherfordstraat in Haarlem.

Door Judy Nihof - 27-10-2016, 7:34 (Update 27-10-2016, 7:34)

,,We hebben de naam Perida en de benodigde speciaalmachines teruggekocht’’, zegt voormalig directeur Ed Ridder.

Luxe jachten

Net als in Vijfhuizen richt Perida zich in Haarlem weer op het maken van banken en fauteuils op maat en de stoffering van luxe jachten. ,,We zetten het bedrijf op een wat kleinschaliger manier voort’’, aldus Ridder.

In de stoffeerderij in Haarlem zijn vier man actief, onder...