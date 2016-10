’Een quilt is een beetje je kindje’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters ’Je stopt er je ziel en je zaligheid in.’

HEEMSTEDE - Overdonderd was Clazien Zwaan wel even toen ze vorige week woensdagavond werd gebeld met de vraag om de volgende avond aan te schuiven bij het kampioensdiner van het Open Europese Quiltkampioenschap. ,,Ik heb die nacht niet geslapen’’, zegt ze eerlijk. Maar bij je eerste inzending meteen de eerst prijs winnen, dat is natuurlijk ook niet niks.

Door Sjaak Smakmanj.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 27-10-2016, 9:00 (Update 27-10-2016, 9:00)

Nou is de Heemsteedse ook niet echt een nieuwkomer in het wereld van de quilt – uit te spreken als kwilt en vooral niet...