Man aangehouden in woonwagenkamp in Haarlem

HAARLEM - De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in een woonwagenkamp in de Diakenhuisweg in Haarlem een man aangehouden.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 7:27 (Update 26-10-2016, 9:30)

Het is onduidelijk waarom de aanhouding werd verricht.

Rond 02:30 uur ging het team het woonwagenkamp op.

Terwijl de verdachte werd afgevoerd, gingen agenten het kamp op. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.