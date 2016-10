Verpakkingsvrije winkel

HAARLEM - Eind 2017 moet Haarlem een goedkope winkel krijgen waar liefst al het eten van lokale biologische kwaliteit is en waar zo min mogelijk spullen worden verpakt.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 26-10-2016, 7:00 (Update 26-10-2016, 7:00)

Een winkel waar je op de fiets met je linnen boodschappentas naar toe gaat om duurzaam in te kopen. Waar je zelf je potten vult met bloem van de lokale molenaar of een biertje koopt van de lokale brouwerij. Dat is de droom van vier Haarlemmers die de handen ineen hebben geslagen voor een...