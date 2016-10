’Ik mag rijden tot mijn honderdste’

HAARLEM - Joep (95) en Loes Witte (92) weten nog goed hoe ze elkaar als stel gevonden hebben. ,,We kennen elkaar al sinds ik twaalf was”, zegt Loes. ,,Mijn moeder zei vaak tegen me dat ze hem een leuke jongen vond, want hij kwam wel bij haar in de poelierwinkel. Hij leek haar wel wat voor mij. Maar het is uiteindelijk vanzelf gegaan. Hij was een knappe jongen om te zien.”

Door Annemieke Windt a.windt@hollandmediacombinatie.nl - 26-10-2016, 9:00 (Update 26-10-2016, 9:00)

,,We hadden allebei een relatie achter de rug, maar je moet...