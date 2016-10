Koninklijke Horeca Nederland peilt achterban over sluitingstijd

HAARLEM - Moet Haarlem de sluitingstijden vrijgeven of is de horeca tevreden met hoe het nu gaat?

Door Judy Nihof - 25-10-2016, 11:10 (Update 25-10-2016, 11:17)

Haarlemse horeca-ondernemers kunnen hun bevindingen en wensen kenbaar maken in een korte enquete die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft uitgeschreven.

KHN heeft in de stad circa 240 leden. ,,Het is goed om te weten wat je achterban wil’’, zegt voorzitter Falco Bloemendal van KHN afdeling Haarlem. ,,Een jaar of vijf, zes geleden hebben we de meningen over dit onderwerp voor het laatst gepeild. Die enquete is verouderd.’’

Horeca-ondernemers kunnen de enquete over sluitingstijden nog tot donderdag invullen. Dat kan anoniem. De uitslag wordt begin volgende week bekendgemaakt.

Met het aantreden van burgemeester Jos Wienen is de discussie over de sluitingstijden in Haarlem weer opgelaaid.

In Wienens vorige gemeente, Katwijk, mogen bezoekers die vóór twee uur ’s nachts een kroeg of dancing ingaan, zelf bepalen wanneer ze vertrekken. Dat zorgt voor minder overlast op straat, omdat niet iedereen tegelijk naar buiten gaat.

Aan die maatregel zitten volgens Bloemendal zowel voor- als nadelen. ,,De geluidsoverlast is minder intensief, maar houdt wel langer aan. Het stappen komt later op gang: dat betekent dat je ook langer een beroep moet doen op politie.’’ Als uit de enquete naar voren komt dat de sluitingstijden op de schop moeten, dan wil KHN hierover in gesprek gaan met buurtbewoners en politie. ,,In Haarlem kennen we een goed systeem van overleg.’’

In Haarlem zijn horecagelegenheden gebonden aan sluitingstijden. In het weekeinde moeten zaken om 01.00 uur dicht. Wie een ontheffing aanvraagt, mag daar drie uur aan vastplakken. Onder bepaalde voorwaarden - zoals de inzet van beveiligers - krijgen sommige horeca-ondernemers toestemming om in het weekeinde tot 5.00 of 6.00 uur open te blijven.