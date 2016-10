Halfweg snoept reserves op

HALFWEG - Van de riante spaarpot die de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de loop der jaren heeft opgebouwd, zal niet veel overblijven. In het laatste jaar voor de voorgenomen fusie met Haarlemmermeer zet het college van B en W het geld in voor het realiseren van een aantal grote projecten.

Door Richard Stekelenburg - 25-10-2016, 9:24 (Update 25-10-2016, 9:43)

De algemene reserve van Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt nu nog ruim 3,7 miljoen euro. Dat is veel voor een gemeente met iets minder dan zesduizend inwoners.

In 2020 zal van dat bedrag...