Donderdag Divorcecafé in Woonstation Vogelenzang

VOGELENZANG - ,,Schat, wat ga je donderdagavond doen? Ik ga naar het Divorcecafé in Vogelenzang. Ga je mee? Jaaaahh, gezellig.’’

Door Arthur de Mijttenaere - 24-10-2016, 17:49 (Update 24-10-2016, 17:49)

Voor echtparen die zulke grappen maken is de bijeenkomst bepaald overbodig, maar voor getrouwde mensen die in scheiding liggen is komende donderdag het Divorcecafé georganiseerd.

De zes mensen achter dit initiatief, met als website divorcexperts.nl, zijn van beroep notaris, kindercoach, mediator, financieel deskundige, makelaar en advocaat. Vaklui die je nodig kunt hebben als je in scheiding ligt. Met de naam Divorcecafé maken ze...