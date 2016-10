Cultuuromslag hard nodig in Huis in de Duinen

VERVOLG VOORPAGINA - De tachtigplussers in verpleeghuis Huis in de Duinen slikken veel pillen. Volgens de regels moet de verstrekking van medicijnen, bijvoorbeeld voor hart- of bloeddrukproblemen, door de verzorgenden dubbel worden gecontroleerd. Maar dat wil niet lukken. Bij de medewerkers is een cultuuromslag nodig.

Door Arthur de Mijttenaere - 24-10-2016, 17:48 (Update 24-10-2016, 17:48)

De inspectie voor de volksgezondheid heeft het Zandvoortse verpleeghuis onder verscherpt toezicht geplaatst, wat een domper is voor het personeel. De nieuw aangetreden interim-directeur Wies Oldenkamp gaat alles doen om de medicijnverstrekking de komende zes maanden op...