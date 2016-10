’Fusion vind ik niks’

HAARLEM - Het was eigenlijk de bedoeling dat Jayron Lee (35) de dimsumfabriek van zijn vader in Heemskerk zou overnemen. In plaats daarvan begon hij een Vietnamees restaurant in Haarlem.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 7:45 (Update 25-10-2016, 10:47)

,,Haarlem is een mooie, culinaire stad.’’ Lee wilde liever eigenhandig een zaak opbouwen dan het familiebedrijf voortzetten waar hij jarenlang werkte.

Begin deze maand opende de Heemskerker ’Xixo Gastrobar’ in de Kleine Houtstraat. Lee zag restaurant Noor - dat onlangs verhuisde naar Bloemendaal - te koop staan en kon zijn geluk niet op....