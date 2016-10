Jasper Doest toont met prijswinnende wisentfoto de kwetsbare natuur in Kennemerduinen

Foto Jasper Doest Met deze foto ’Dawn of the bison’, gemaakt in de Kennemerduinen, kreeg fotograaf Jasper Doest een eervolle vermelding bij de Wildlife Photographer of the Year-verkiezing in Londen.

HAARLEM - ,,Ik vind het een voorrecht dat ik dit werk kan doen en bij deze dieren mag zijn.’’ Fotograaf Jasper Doest (37) mocht de wisenten in de Kennemerduinen enkele keren van dichtbij gadeslaan en fotograferen.

Door Jaap Timmers - 24-10-2016, 17:07 (Update 24-10-2016, 17:07)

Met de foto van de wisenten, die in 2007 werden geherintroduceerd, sleepte de Vlaardinger een eervolle vermelding in de wacht bij de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year 2016-verkiezing in Londen. Dat is de Oscar voor natuurfotografen. Dit jaar beoordeelde de jury 50.000 ingezonden foto’s.

Kraansvlak

De kudde...