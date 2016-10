Spaarndam-Oost kan het beste bij Haarlem worden gevoegd

De Dorpsraad Spaarndam wil de overheveling van Spaarndam-Oost naar Haarlemmermeer voorkomen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waartoe oost behoort, kiest voor het opgaan in Haarlemmermeer. Maar de dorpsraad wil dat het oostelijke dorpsdeel naar Haarlem gaat, zodat heel Spaarndam straks Haarlems grondgebied is. Daar heeft de dorpsraad gelijk in; Spaarndam-Oost kan het beste bij Haarlem worden gevoegd.