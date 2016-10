Haarlem is uniek festival rijker

Deelnemers van de IndustrieCultuurloop rennen zondagmiddag dwars door een ouwe hal van Stork, nu Prins Staal.

HAARLEM - Is de Haarlemse industrie enkel van historisch belang? Tijdens een weekeinde van rondleidingen, fietstochten en mijmerende oud-werknemers van Figee in het kader van het gloednieuwe evenement IndustrieCultuur Haarlem ben je geneigd dat te geloven.

Door John Oomkes - 24-10-2016, 11:12 (Update 24-10-2016, 11:27)

Niets van dat alles. Zo’n 6000 ton Haarlems staal van Prins Staal uit de Waarderpolder wordt op dit moment verwerkt in de uitbouw van het Londense zakencentrum Canary Wharf.

Over de wereld gemeten vinden zo’n 140 miljoen vinylplaten gretig aftrek. Tien miljoen daarvan worden jaarlijks geperst bij Record Industry, dat eveneens een diamantje is in het Haarlemse industriegebied.

IndustrieCultuur is een nieuw evenement dat niet alleen in Haarlem, maar ook in de IJmond, Zaanstreek, Haarlemmermeer en Amsterdam vertakkingen kent.

In de Haarlemse opzet prikkelt het de aandacht van een breed publiek voor de rol die vaak niet meer bestaande bedrijven hebben gespeeld en de waarde die ze in de ontwikkeling van de stad hebben gehad. Of onverwacht, toch weer hebben gekregen.

Prins Staal

Denk dan in Haarlem aan de bierbrouwerijen, aan molens of aan vinyl. Geschiedenis gaat echter pas leven als die wat zegt over het leven van nu.

Tijdens een van de rondleidingen van IndustrieCultuur door de platenperserij van Record Industry vraagt een meisje van een jaar of zes, zeven of ’hier ook singletjes van Justin Bieber worden gemaakt?’ Bij een positief antwoord van directeur Ton Vermeulen zie je de relevantie van levende geschiedenis bevestigd in een stralend gezichtje.

Datzelfde gebeurt zondagmiddag, als het prachtige Prins Staal (waar staal op maat wordt gesneden) blijkt opgenomen in IndustrieCultuurloop. Het is een goed bezette prestatieloop langs meer monumenten van industrieel erfgoed. Prins Staal, dat een oude hal van Stork meer dan heeft verdubbeld, heeft speciaal de deuren geopend.

Een work-out van 150 lopers onder stimulerende klanken van het Haarlems Straatorkest zit ook nog in het programma. Geen wonder dat de loop afgesloten wordt bij de nieuwe blingbling-brouwerij van Uiltje Bier aan de Bingerweg in de Waarderpolder.

Pontje van Figee

Weer een ander, meer nostalgisch onderdeel van het festival wordt gevormd door het IndustriecultuurVerhalenOntbijt. Dat heeft zondagmorgen plaats in Seinwezen, de prachtig opgeknapte materialenloods van de voorheen Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM, voorloper NS/Pro Rail).

Die herinneringen komen van doodgewone Haarlemmers, die vertellen hoe het er vroeger bij en in die monumenten van de Haarlemse industrie aan toeging. Zoals Henny Hofstee, die beschrijft hoe een jongen van twaalf zijn evenwicht verloor op het Pontje van Figee en in het ijskoude Spaarnewater belandt. Ze bedacht zich geen moment, redde de knul en kreeg thuis een taart uitgereikt door diens ouders.

IndustrieCultuur Haarlem is ’geland’, constateert de organisatie (Ellen Klaus van Holland Route en Michael Struis). Als de kinderziekten eruit zijn (zoals een niet-functionerende waterkoets) verdient het te worden uitgebouwd. Noteer editie nummer 2: 21 en 22 oktober 2017.