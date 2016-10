Bestuurder rijdt 56 kilometer te hard in Haarlem

Foto: ANP archief

HAARLEM - Op de Fonteinlaan in Haarlem heeft een bestuurder zondag 56 kilometer te hard gereden. Het rijbewijs van de verkeersovertreder is ingenomen.

Door Jan Balk - 24-10-2016, 10:17 (Update 24-10-2016, 10:17)

De politie meldt op Facebook dat de overtreding tijden een controle aan het licht kwam. De bestuurder reed 106 kilometer per uur terwijl de maximumsnelheid op de Fonteinlaan 50 is.

In het totaal werden er zestien bekeuringen uitgedeeld vanwege het overtreden van de maximumsnelheid. Daarnaast kregen vier mensen een boete omdat ze tijdens het rijden bezig waren met hun telefoon. Bovendien werd er één bestuurder gepakt omdat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.