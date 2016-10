Dj Belle neemt stokje over bij Springende Spruiten Disco

United Photos/Remco van der Kruis Deejay Rebelsa (links) en opvolgster deejay Belle.

Waar is het feestje? Hiér is het feestje! In het café van de Toneelschuur om precies te zijn, bij de Springende Spruiten Disco, die steevast aan het eind van een vakantie op een zondagmiddag wordt gehouden. Lekker dansen op plaatjes van dj Rebelsa, die wordt opgevolgd door dj Belle.

Door Paul Lips - 23-10-2016, 18:21 (Update 23-10-2016, 18:21)

Rebelsa is de artiestennaam van de Haarlemse Elsa Oushoorn (28), die getooid met blauwe koptelefoon het ene gezellige plaatje na het andere draait. Van Justin Timberlake tot Kinderen voor Kinderen, van Justin Bieber...