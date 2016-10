Penning stadvoor Bijlsma

HAARLEM - Ontwerpster en illustratice Michaëla Bijlsma werd zaterdagmiddag verrast met de Penning van Verdienste van de stad Haarlem.Burgemeester Jos Wienen toverde het kleinood onverwacht tevoorschijn tijdens de feestelijke inhuldiging van het beeld van Kortjakje in de Waalse Kerk.Bijlsma krijgt de Haarlemse onderscheiding vanwege haar grote, belangeloze inzet voor de promotie van Haarlem. Met tal van projecten zet zij de geschiedenis van Haarlem in de schijnwerpers, veelal in eendrachtige samenwerking met de Haarlemse illustrator Eric J. Coolen (al penninghouder).Voorbeelden zijn de Haarlemse geschiedenis als plaatjesalbums, het Haarlem spel/doeboek, het Haarlem 770 jaarboek en de Haarlemse Wall of Fame in de stadsbibliotheek.Bijlsma bedacht ook het bronzen beeld De Meermin van Haarlem aan het Paardenwed (hoek Jansstraat en Nieuwe Gracht), de gevelsteen Torrentius in de Torrentiusstraat en de gevelsteen Henk Vijn in ’diens’ Molen de Adriaan.

Door John Oomkes - 23-10-2016, 14:01 (Update 23-10-2016, 14:01)