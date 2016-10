Mand vol kittens achtergelaten op Haarlemse begraafplaats

Dierentehuis Kennemerland / Facebook

HAARLEM - Een mand vol kittens is zaterdagmiddag aangetroffen op de Haarlemse begraafplaats Akendam, aan de Vergierdeweg. Dierentehuis Kennemerland heeft zich over de diertjes ontfermd.

Door Floris van Bodegraven - 22-10-2016, 21:31 (Update 22-10-2016, 21:42)

De kittens zaten onder de vlooien en hadden daar veel last van, meldt het dierentehuis opFacebook. Gek genoeg waren de jonge beestjes achtergelaten in een splinternieuwe mand.

Het dierentehuis heeft de kittens ontvlooid en te eten gegeven en hoopt ze over een aantal weken weer in topconditie een nieuw huis te kunnen geven. De organisatie is nog wel op zoek naar tips over waar de kittens vandaan komen en of er nog een moeder is.