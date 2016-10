Politie zoekt getuigen ramkraak in Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - Vrijdagnacht kreeg de politie een melding van een ramkraak in Haarlem.

Door Lotte Verheul - 22-10-2016, 11:28 (Update 22-10-2016, 11:55)

De politie is op zoek naar getuigen van de ramkraak die plaatsvond omstreeks half vier in de nacht, bij een winkel aan de Rivièradreef in Haarlem.

Ter plaatse bleek de inbraak aan de achterzijde van het pand te hebben plaatsgevonden. Hier is een soort hofje, dat vrij toegankelijk is vanaf de weg en onder anderen door leveranciers gebruikt wordt.

De toegangsdeur en een gedeelte van de muur rondom de deur bleken naar binnen te zijn gedrukt. Vermoedelijk is een auto tegen de gevel aan gebotst.

Uit de winkel is waarschijnlijk geld ontvreemd.