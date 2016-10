Buitensluiter

Door John Oomkesj.oomkes@hollandmediacombinatie.nl - 22-10-2016, 11:00 (Update 22-10-2016, 11:00)

Inbreken in je eigen huis - het is een opdracht van bovenmenselijk formaat. Dan merk je dat er geen enkel raampje kiert, geen hordeur voor frisse lucht zorgt. Je ’home’ is ook in die zin een ’castle’.

De voordeur was dichtgevallen met de huissleutel aan de binnenzijde nog in het slot. Dan kun je buiten draaien tot je een ons weegt. De extra sleutel komt de cilinder niet eens in.

Een familielid dat boodschappen wilde afgeven, had gemerkt dat er iets niet pluis...