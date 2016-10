Verbazing over beschildering van reliëfs gemaakt door Mari Andriessen

Foto’s: KvdL 'Doornroosje'

HAARLEM - Het zonder overleg beschilderen van drie reliëfs van de bekende beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979) in de voormalige Hannie Schaftschool is slecht gevallen bij de Mari Andriessen Stichting. De stichting, die over de artistieke erfenis van de kunstenaar waakt, is ’verbijsterd’.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 17:44 (Update 21-10-2016, 17:44)

Het inkleuren van de hardstenen beeldhouwwerken in het toegangsportaal van de school in de Slachthuisbuurt is gedaan in opdracht van de stichting Geveltekens Vereniging Haerlem. Als reden geeft stichtingswoordvoerder Martin Busker op: ,,Het is leuk voor de kinderen.”

Het gaat om...