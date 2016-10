Echt alles klopt in de Troje Trilogie van Toneelschuur Producties

Foto Sanne Peper Troje Trilogie: Zelden is een op de Griekse mythologie gebaseerd verhaal zo glashelder verteld, aldus de recensent

De grond is bezaaid met een soort ijsschotsen, brokken plastic, doorzichtig golfkarton die dwars over elkaar heen buitelen. Een vrouw in een sexy zwart doorzichtig mini-jurk valt bevallig neer, strijkt haar rokje nog eens glad en sluit haar ogen. Dood.

Door Margriet Prinssen - 21-10-2016, 16:41 (Update 21-10-2016, 16:41)

Zo bizar als het klinkt, zo vanzelfsprekend is het. Alles klopt in deze Troje Trilogie in regie van Paul Knieriem. Het legendarische toneelstuk van Koos Terpstra wordt eindelijk weer gespeeld en hoe.

Troje Trilogie verhaalt over noodlot, liefde, jaloezie, verraad en geweld, gezien...