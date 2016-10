Sterrenrestaurant twintig jaar in Heemstede

HEEMSTEDE - Cheval Blanc heeft deze week haar twintig jarig jubileum gevierd aan de Jan van Goyenstraat. Eigenaar Ton Nelissen opende de nieuwe zaak op 17 oktober 1996.

Door Annemieke Windt - 21-10-2016, 14:54 (Update 21-10-2016, 14:54)

,,Het eerste jaar was zwaar, want het restaurant Le Cheval Blanc, dat hiervoor op deze plek zat was al dicht. Een jaar later kwam mijn chef Huub van der Velden erbij, dat was een omslagpunt. We werken nu negentien jaar samen.”

Nelissen en Van der Velden kennen elkaar sinds de lagere school. ,,We hebben altijd contact gehouden en toen ik hoorde dat hij op zoek was naar wat anders heb ik hem benaderd.”

Nelissen dicht het succes voor een groot deel toe aan de kwaliteiten van Van der Velden. ,,Hij heeft de koksopleiding in Amsterdam gedaan en op allerlei plekken gewerkt. Waar nu Brick zit in de binnenstad van Haarlem, daar zat vroeger De Gekroonde Hamer met een Franse chefkok. Hij heeft Huub de kneepjes van de Franse keuken heeft geleerd.”

Cheval Blanc is een van de restaurants in de regio met een Michelinster. ,,We hebben nooit tegen elkaar gezegd dat we voor een ster wilden gaan. We willen doen waar we goed in zijn. We haken niet in allerlei trends en hypes. We vinden het belangrijk dat onze gasten iedere keer dezelfde ervaring hebben.”

Vandaar dat Nelissen blij is dat hij een vaste ploeg medewerkers heeft. ,,Er staat al jaren een vaste ploeg in de keuken en in het restaurant. Ook dat draagt bij aan de kwaliteit. Alles wat we serveren wordt hier in huis klaargemaakt.”

De keuken omschrijft hij als ‘Frans met een internationale twist’. ,,De kaart wisselt vaak, omdat er constant wordt ingespeeld op het aanbod van verse producten. Dat zie je ook bij ons jubileummenu. We hebben gekeken naar gerechten en producten die steeds terugkomen. Daar doet Huub dan weer iets nieuws mee.”

De Michelin ster was nooit een doel, maar een vermelding in de Michelingids zagen Van der Velden en Nelissen wel zitten. ,,In 2000 hebben we de zaak verbouwd. Dat was het moment dat ik naar de gids heb geschreven wat we moesten doen voor een vermelding. Toen kwam een inspecteur langs die ons vertelde dat we een bezoek zouden kunnen krijgen. In 2003 of 2004 kregen we de Bibe Gourmand, we hadden geen idee wat dat was. Hein Uitendaal van restaurant Groenendaal, die hier zat te eten moest het ons uitleggen. Twee jaar later kregen we de Michelinster en ook dat kon ik eerst niet geloven. Ik werd gebeld door iemand van het Stan Huygen Journaal en dacht dat Huub me in de maling nam. Toen iets later John Beeren belde, drong het pas tot me door.”