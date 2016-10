’Haarlem-Schalkwijk moet weer gaan bloeien’

Foto United Photos/Paul Vreeker De komende jaren wordt er nog veel gebouw in Schalkwijk, maar dat is volgens BEMM niet genoeg.

HAARLEM - De komende jaren wordt er veel gebouwd in Haarlem-Schalkwijk. Prima natuurlijk, maar dat is niet genoeg, stellen Jeroen den Uyl en Erik Jan van der Linden van de onlangs opgerichte stichting BEMM. ,,De lokale economie van Schalkwijk moet ook op gang worden gebracht. Het geld dat een groot aantal organisaties in de wijk steekt, moet zoveel mogelijk echt in de wijk blijven. Het gaat niet alleen om baksteen en beton, de sociale component is ook heel belangrijk.’’

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 22-10-2016, 8:44 (Update 22-10-2016, 8:44)

BEMM staat voor...