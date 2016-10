Zusjes keuren Teylers Museum

HAARLEM - Al bijna tien keer eerder gingen de Haarlemse zusjes Madeleine (8), Caroline (11) en Alexandra (11) Borkhuis naar Teylers Museum. Het Haarlemse museum is een van hun favoriete musea, en dan zegt wat, want de dames hebben er dit jaar bijna twintig bezocht. Met die bezichtigingen wonnen ze de tweede, derde en vierde prijs in de strijd om de beste museuminspecteur van Nederland te worden, een prijs die in het leven is geroepen door de Museumvereniging.

Door Anouk Kragtwijka.kragtwijk@hollandmediacombinatie.nl - 20-10-2016, 18:08 (Update 20-10-2016, 18:08)

Opgewonde tred

Drie groene jackies...