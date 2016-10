Kunstlijnwijn 2016 gemaakt door wijnboer én kunstenaar Pierre Fabre

Foto Leontien van Engelen Henrico van Lammeren, algemeen directeur van Vinites en Kunstlijn-directeur Joke Breemouer met een glas Kunstlijnwijn 2016

HAARLEM - Een Kunstlijnwijn die gemaakt is door een echte kunstenaar, toepasselijker kan het niet. Dat was hét nieuws tijdens de officiële kick-off van de Kunstlijn 2016, die op 3, 4 en 5 november wordt gehouden.

Door Leontien van Engelen - 21-10-2016, 7:22 (Update 21-10-2016, 7:22)

Ook de vernieuwde website, een andere manier om tijdens de Kunstlijn in Haarlem en omgeving aan te geven welke galeries en musea hun deuren openstellen én een voorproefje van het werk van diverse kunstenaars die gaan exposeren, kwamen aan bod. Maar het belangrijkste was toch wel de lancering van de Kunstlijnwijn 2016.

Kunstenaar

De Kunstlijn is een verbintenis aangegaan met de Haarlemse wijn-importeur Vinites en het is dan ook aan algemeen directeur Henrico van Lammeren om de wijn - wit en rood - te introduceren tijdens de kick-off.

,,Ik wist eigenlijk direct welke wijn ik aan Joke Breemouer (directeur van de Kunstlijn, red.) wilde voorstellen: eentje die gemaakt wordt door een kunstenaar, de Fransman Pierre Fabre.’’ In de Limoux, in het zuiden van Frankrijk maakt Fabre een ’uitzonderlijke witte wijn’, aldus Van Lammeren. ,,Een wijn waar je aan moet wennen, maar dat is met kunst net zo, het moet tot je komen.’’

Dat geldt tevens voor de eveneens door Fabre geproduceerde rode Kunstlijnwijn, afkomstig uit de streek Langeudoc, vertelt de Vinites-voorman voor hij de aanwezigen laat proeven. De etiketten op de flessen zijn reproducties van doeken die Fabre als kunstenaar gemaakt heeft.

Proeven

De wijn is tijdens het Kunstlijn-weekend te proeven bij onder meer Brinkmann, Spaarne 66, Le Mortier, Brick en La Plume. Prijs 14,50 euro per fles, bij aankoop van twee of meer flessen 12,50 per fles.

De wijn is vanaf 25 oktober te bestellen via communicatie@kunstlijnhaarlem.nl. De bestlling kan vervolgens op 31 oktober tussen 14.00 uur en 20.00 uur bij de Vishal worden afgehaald. Dertig procent van de opbrengst komt ten goede aan de Stichting Kunstlijn Haarlem.