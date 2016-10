Buitensporig geweld bij overvallen

HAARLEM - Sieraden vormden steeds de buit bij de gewelddadige overvallen die kort na elkaar bij oudere mensen aan de Nemelaar en de Zomervaart in Haarlem werden gepleegd.

Door Jacob van der Meulen - 20-10-2016, 17:18 (Update 20-10-2016, 17:18)

Kort na de overval op de Nemelaar werd Wellington C.E. op de Grote Markt aangehouden omdat hij nog straf moest uitzitten. Ook toen had hij opvallend veel sieraden en horloges bij zich, maar op dat moment kon niet worden vastgesteld dat het om geroofde buit ging. Toen hij echt in beeld kwam voor zowel de overval aan de Zomervaart als de Nemelaar, waren de sieraden al verdwenen. In zijn uitspraak zegt het hof dat er een aantal zaken naar Wellington wijzen als de dader van de overval aan de Nemelaar. Sluitend bewijs tegen de man kon voor die beroving echter niet worden geleverd. Tot groot verdriet van de nabestaanden van het slachtoffer, de 80-jarige gehandicapte Freek Hagen. De man had zich tot twee dagen na de overval in zijn woning schuilgehouden. Enkele maanden na zijn vondst overleed hij aan complicaties van de verwondingen.

Littekens

Ook uit de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep komt een beeld naar voren van een overvaller die volledig buiten zinnen was door zijn psychische aandoening in combinatie met het gebruik van alcohol en cannabis. Door zijn gebruikte geweld heeft het oudere echtpaar aan de Zomervaart zowel onzichtbare als blijvend zichtbare littekens opgelopen. De psychische gevolgen van het buitensporige geweld zijn nog groot. Het echtpaar krijgt drie jaar later nog steeds psychische hulp en voelt zich thuis niet meer veilig. Het gerechtshof neemt de ader dat zeer kwalijk, te meer omdat hij al eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld. Daarom krijgt Wellington C.E. ook een veel zwaardere straf dan de rechtbank Haarlem in eerste instantie oplegde.

Er is sprake van een verminderde toerekeningsvatbaarheid en de kans op herhaling wordt door deskundige ingeschat als hoog. Mede daarom wordt de man ook TBS met dwangverpleging opgelegd.

Wellington C.E. zit al sinds de zomer van 2013 vast voor de feiten die hij pleegde.